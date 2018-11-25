بالصور.. 300 عروس تشارك في سباق غريب للعرائس

بانكوك(صدى):

شاركت 300 عروس تايلاندية، في مدينة بانكوك يوم السبت، في ” سباق العرائس ” السنوي الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات، وذلك للحصول على جائزة كبرى لإقامة حفل زفاف فخم برعاية كاملة ورحلة شهر العسل إلى جزر المالديف وسابورو في اليابان بقيمة 2 مليون باهت أي ما يعادل 60.400 دولار تقريبًا.

وتشمل المسابقة أن يتزين العروسان بأثواب الزفاف، وما عليهن سوى تغطية ثلثي السباق بالركض مسافة كيلو مترين صعوداً ونزولاً على الطريق السريع، قبل الالتقاء بنصفها الآخر لحملهن إلى خط النهاية؛ فيما فاز بالمسابقة الزوجان سيسوري سونغبراسيرت وعروسه وسن ثاتنامول إلى خط النهاية بزمن قدره في 27.43 دقيقة.