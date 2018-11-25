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بالفيديو.. لحظة مطاردة الشرطة للصوص الدراجات النارية

بالفيديو.. لحظة مطاردة الشرطة للصوص الدراجات النارية
لندن(صدى):

استخدمت الشرطة البريطانية طريقة عنيفة لإيقاف لصوص الدراجات النارية، حيث قامت الدوريات الأمنية بمطاردة اللصوص بعد سرقتهم دراجات نارية وفروا هاربين بها.

وأظهر المقطع المتداول سيارات الشرطة تلاحق اللصوص أثناء هروبهم بالدراجات النارية، حيث كانت تصطدم السيارات بدراجات اللصوص لإيقافهم مما نتج عنه انقلاب الدراجة النارية التي يستقلها اللص وبالتالي تتمكن من الإطاحة بالجملة بهذه الطريقة التي وصفت بالعنيفة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5830 ] نشر منذ 1 ساعة

العنف مطلوب في بعض الاحيان-واللي مايجي معك روح معه-

[ عدد التعليقات: 21464 ] نشر منذ 1 ساعة

طريقه متازه لتخلص من اللصوص

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