توفر وظائف شاغرة بشركة ” ساماكو ” للسيارات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” ساماكو ” للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ وذلك لأجل العمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

1- مسؤولة التسويق التنفيذي “Marketing Executive ” (الخبر، والرياض).

2- موظف دعم فني ” Technical Support ” (الرياض).

3- بائع قطع غيار ” Parts Salesman ” (الخبر، والرياض، وجدة).

4- مستشار مبيعات ” Sales Consultant ” (المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة).

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا