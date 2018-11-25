توفر وظائف شاغرة بشركة ” ساماكو ” للسيارات
كشفت شركة ” ساماكو ” للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ وذلك لأجل العمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:
1- مسؤولة التسويق التنفيذي “Marketing Executive ” (الخبر، والرياض).
2- موظف دعم فني ” Technical Support ” (الرياض).
3- بائع قطع غيار ” Parts Salesman ” (الخبر، والرياض، وجدة).
4- مستشار مبيعات ” Sales Consultant ” (المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة).
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا
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