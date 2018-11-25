فقط.. جرامات من هذا الفطر تدر الملايين

روما(صدى):

على الرغم من كونه مجرد فطر إلا أنه إستطاع أن يدر الملايين على الدخل القومي الإيطالي خلال شهور قليلة إنه فطر ” الكمأة ” الشهير الذي جذب 120 ألف زائر لإيطاليا خلال العام الجاري وارتفعت عائداته إلى 63 مليون يورو.

وتشهد إيطاليا انتعاشا كاملا في مجال السياحة خلال موسم صيد الكمأة، حيث تقام المهرجانات والمعارض الشهيرة المخصصة للكمأة البيضاء في عدة أقاليم بالإضافة إلى دورات في كيفية طهيه بهدف إرضاء أذواق محبي هذا الفطر.

الجدير بالذكر أن قطعة زنتها 850 جراما من الكمأة، تم بيعها ببلدة ألبا الإيطالية مطلع الشهر الجاري مقابل 85 ألف يورو وفقا لموقع ” لوكال ” الإخباري الأوروبي.