” موبايلي ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة موبايلي، اليوم، باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة عبر موقعها لإلكتروني وذلك لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بفرع مدينة الرياض .

وأبانت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي “مهني شريك أعمال الاتصالات ” Communication Business Partner Professional وذلك بالشروط التالية :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصحافة أو سائل الإعلام أو الاتصالات أو الأدب الإنجليزي.

إجادة تامة للغة العربية والإنجليزية.

وأوضحت ” موبايلي ” أن التقديم متاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 25 – نوفمبر – 2018 م وحتى الخامس من ديسمبر المقبل وذلك على الرابط التالي :هنا