بالصور.. إدارة تعليم مكة تستضيف فعاليات المشروع الوزاري ” الطالب المدرب”

حامد العمري(صدى):

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد فعاليات المشروع الوزاري “الطالب المدرب “والذي يشارك فيه 70 طالبا يمثلون 47 إدارة تعليمية بالمملكة ، فيما أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كافة الاستعدادات لانطلاقة المشروع الذي يستمر لمدة 5 أيام متتالية .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ محمد بن مهدي الحارثي ، بالوفود المشاركة في المشروع متمنيا لهم طيب الإقامة ومؤكدا الجاهزية التامة لانطلاقة البرنامج ، فيما عملت اللجان التنفيذية المشكّلة لاستضافة وعمل المشروع الوزاري من قبل إدارة النشاط الطلابي للبنين بآشراف ومتابعة من المساعد للشؤون التعليمية بنين د . فهد الزهراني ، على إعداد كافة الخطط والمهام والبرامج المتعلّقة بهذا المشروع ، وبحث جميع المحاور التنظيمية والمتطلبات التدريبية للطلاب المشاركين في حقائب البرنامج.

وأشار الزهراني إلى أن مشروع ( الطالب المدرّب ) يهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا مدربين في المهارات الحياتية ، قادرين على تدريب وتثقيف أقرانهم ، كما يهدف الى تنمية مهارات الطلاب في تنفيذ الجلسات التدريبية باستخدام الأساليب التدريبية الفعّالة ، وتعريف المشاركين بالأهداف العامة ودوره في إكساب المعارف وتعديل السلوك ، وتطوير أساليب الأداء ، ورفع الكفاءة وتنمية القدرات والمهارات ، بالإضافة إلى إكساب الطلاب المهارات الحياتية المهمة مثل مهارة التواصل ، الحوار ، ومهارات اتخاذ القرار ، واختيار الصديق ومهارة التفكير وغيرها ، وأيضاً توفير نماذج تطبيقية لأنشطة حول الموضوعات المرتبطة بالمهارات الحياتية ، والتعرّف على تقنيات التدريب الأساسية التي تستخدم في تدريب الطلاب وممارساتها .

ولفت الزهراني إلى أن آلية محاور البرامج التدريبية للطلاب المشاركين ، ستكون في حقيبتين الاولى ( نحو قوة 2030 ) ، والثانية ( ريالي للوعي المالي ) ، إذ بإمكان الطلاب من خلال هاتين الحقيبتين التعرف على الإطار المعرفي لأساسيات التدريب وماهيته ، والاستفادة منها ، بالإضافة لبرنامج تدريبي لمشرفي الوفود في ( بناء المبادرات ) .