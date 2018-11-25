تجنبي تناول القهوة والشاي أثناء الحمل لهذا السبب

دبلن(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي من جامعة “ كوليدج ” في دبلن، أن تناول القهوة والشاي أثناء الحمل يخفض وزن الجنين.

حيث أظهرت نتائج الدراسة الأيرلندية التي شارك فيها 941 أمًا أثناء حملهن، أن احتساءهن الشاي والقهوة يجعلهن أكثر عرضة لانخفاض وزن أجنتهن عند الولادة، بالإضافة إلى إمكانية التعرض للولادة المبكرة.

حيث يُقيد ” الكافيين ” تدفق الدم إلى المشيمة؛ وهو الأمر الذي يؤثر على نمو الجنين، خاصة أن الشاي والقهوة، مصدران رئيسان، للكافيين، حيث يمثل الأول 48%، والثانية 38%.