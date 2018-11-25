لأول مرة.. طبيبة سعودية رئيسة للجنة دولية بأبحاث السرطان

عادل الحربي(صدى):

عينت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان الطبيبة السعودية، الدكتورة سمر بنت جابر الحمود على رأس لجنة تحكيم الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال السرطان.

وتعتبر الحمود وهي استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أول متخصصة في الشرق الأوسط، يتم تعيينها في هذا المنصب المهم.

وتضم الوكالة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، مجموعة من نخبة الأطباء والمتخصصين في مجال أبحاث السرطان، كما تعتبر الوكالة المرجع الرسمي الأول لمنظمة الصحة العالمية في هذا التخصص.

وتمتلك الدكتورة سمر بنت جابر الحمود سيرة ذاتية مميزة إذ سبق لها الانضمام لعضوية الوكالة كأول طبيبة سعودية تحظى بالاختيار، كما شاركت في كثير من الأبحاث والدراسات المهمة المنشورة في كثير من الدوريات والمجلات العلمية المهمة حول العالم.