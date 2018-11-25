صندوق التنمية الزراعية يكشف عن الهدف من تنفيذه خطة استثمارية

عادل الحربي (صدى):

بدأ صندوق التنمية الزراعية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاستثماراته وتحقيق عوائد مالية جيدة، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لاستثمارات الصندوق.

وأسس الصندوق إدارة معنية بتنفيذ الخطط الاستثمارية بهدف تحقيق عوائد مالية، حيث تم عمل ووضع خطة استراتيجية لاستثمارات الصندوق لعام 2020.

وتجاوز الصندوق تحديات كثيرة تمثلت في عجز التكاليف البالغ قيمتها نحو 570 مليون ريال، كما تمكن “الصندوق” من تغطية هذا العجز عن طريق استثمار بعض المنشآت وجزء من رأسمال الصندوق، إذ تم تحقيق عوائد مالية جيدة أسهمت في خفض بعض التكاليف التشغيلية.

واستطاع الصندوق تحصيل نحو 92 في المائة، فيما يجرى العمل على تحصيل المبالغ المتبقية.

واستعرض صندوق التنمية الزراعية فرص الاستثمار وآلية الإقراض التي خصصها للمشاريع الزراعية التي تعتمد على التقنيات الحديثة في قطاعات الدواجن، والاستزراع المائي، والبيوت المحمية المكيفة، والمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة مثل الصناعات التحويلية والتسويقية.