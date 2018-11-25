” غوارديولا ” يوجه نقد لاذع لفريقه رغم فوزه برباعية نظيفة لهذا السبب

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من فوز فريق مانشستر سيتي الأسباني على ويست هام يونايتد برباعية نظيفة في مبارة امس للدوري الانجليزي الممتاز ، إلا أن مدرب الفريق المنتصر ” بيب غوارديولا ” واصل إنتقاده اللاذع لفريقه ، ملقياً باللوم على فترة التوقف الدولية .

لكن في نفس الوقت بدا المدرب ممتناً لعد إهدار نقاط وقال في تصريحات صحفية : ” فقدنا الكثير من التمريرات ولم نجد مواقع مناسبة للهجوم منها.. الأهداف الأربعة رائعة والنتيجة مذهلة ” .

وأضاف أنه بعد فترة التوقف خسر ريال مدريد فيما تعادل بايرن ميونخ على أرضه، ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز بملعبه ، قائلاً ” من الصعب دائما اللعب بعد فترة التوقف لذا أقدر فريقي جداً وأعرف أننا يجب أن نتحسن “