هوساوي والجبرين يخضعان لاختبارات طبية لتحديد مصيرهم

ماجد محمد(صدى):

يخضع ثنائي النصر عمر هوساوي وعبدالعزيز الجبرين إلى اختبارات طبية وفنية قبل قرار ضمهما إلى البعثة المسافرة إلى الجزائر، فيما أصبح الأسترالي براد جونز حارس المرمى جاهزًا لتمثيل الفريق في مباراة الوحدة بعد اكتمال شفائه، لكنه لن يستطيع الظهور أمام المولودية لعدم تضمين اسمه ضمن قائمة الأجانب الـ5.

ويتكون الخماسي الأجنبي المشارك، من: البيروفي كريستيان راموس والبرازيلي أراخو بيتروس والمغربي نور الدبن أمرابط والنيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بينما تصرف إدارة النادي مكافأة الفوز على الشباب مساء اليوم قبل بداية الحصة التدريبيه.

وفي السياق نفسه، تطير بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الجزائر، اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية العربية، على أن تعود البعثة إلى الرياض بعد المباراة مباشرة استعدادًا لمواجهة الوحدة الأحد المقبل.