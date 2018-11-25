بالصور.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بلوك جديد يغير ملامحها

أنقرة(صدى):

سادت موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إجراء مريم أوزرلي عمليات تجميل في شفتيها.

وسخر رواد التواصل من الممثلة الشابة بسبب تسريحة شعرها ومنظر شفتيها الذي يتغير باستمرار في كل صورة تنشرها.

وأحدثت ضجة كبيرة بعدما أزالت أوزرلي فيلر النفخ وركبته أكثر من مرة وظهر ذلك بوضوح من خلال الصور التي شاركتها في الأيام السابقة.

ومن جانبه، عقب مغرد، قائلا: ” الله.. أنتِ قبيحة ” ، بينما قال مغرد آخر: ” لقد تلف شعرها ” ، كما وصف مغرد ثالث تسريحتها بـ ” تسريحة صف أول ابتدائي ” .

يذكر أن أوزرلي قررت أن تعود إلى طبيعتها، بعد عمليات التجميل الأخيرة التي قامت بها وأثارت جدلاً لدى محبيها.