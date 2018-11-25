فالفيردي: أتليتكو مدريد أقوى منافس لبرشلونة على الليجا ودوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أشاد المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي بمنافسه أتليتكو مدريد بعد الاداء القوي الذي قدمه أمام برشلونة في المباراة التي تعادلا فيها امس 1-1 ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة إن يعتبر ” أتليتكو مدريد منافسا قويا على الليجا “، وليس ذلك فحسب بل يرى مدرب برشلونة أن أتليتكو مدريد قادر على المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وكاد أتليتكو مدريد أن يهزم برشلونة أمس إلا أن الفريق الكتالوني نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليقتسما نقاط اللقاء. رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة ليتمسك بصدارة الدوري الإسباني، بينما رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثاني.