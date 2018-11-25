بالفيديو والصور.. انطلاق تويوتا بريوس المعدلة برشاش طائرة F16

طوكيو(صدى):

عندما تواجه عملية اختيار سيارة مناسبة لتحمل مدفع رشاش هيدروليكي مثل إم-61 فولكان، ستكون بيك أب مثل فورد F-150 رابتور خيارا منطقيا، إلا أنه سيكلفك ثروة، في المقابل، قررت شركة Black Rifle Coffee إتمام المهمة بخيار بعيد تماما، سيارة هجينة مصممة لتكون صديقة للبيئة مثل تويوتا بريوس.

يقوم المدفع الدوار بإطلاق 6,600 طلقة عيار 20 ملليمتر تكلفة كل منها حوالي 27$ (100 ريال سعودي) أي أنه يستهلك ذخيرة بقيمة $2,970 (11,150 ريال سعودي) في الثانية الواحدة ليصل الرقم إلى $180,000 (675,300 ريال سعودي) في دقيقة واحدة.

عادة ما تجد الفولكان على الطائرات المقاتلة مثل F16 وF18 وF22، حيث أتى هذا المدفع بالذات من موديل مصمم لـ F16 ويزن 92 كيلوجرام، ولموائمة طبيعة الرشاش مع مسكنه الجديد، كان على الشركة استبدال نظام الإطلاق الهيدروليكي بنظام يعتمد على التيار الكهربائي لإطلاق الذخيرة محولة سلاح شديدة القوة إلى آلة مستأنسة تعمل بالكهرباء وفي الوقت ذاته تحويل بريوس إلى هيكل مخيف.