فك لغز حساب ” أم سعود ” الغامض على ” تويتر “

نايف السالم(صدى):

عملت معلومات على فك لغز حساب ” أم سعود ” الذي تم تدشينه أمس السبت على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث ظهرت مسنة في مقطع فيديو وهي خلف دفة قيادة إحدى المركبات.

واتضح أن الحساب يقود حملة مرورية توعوية تستهدف قائدي وقائدات المركبات؛ حيث جاءت حملاته بأسلوب كوميدي توعوي جديد، بعيدًا عن الأساليب الرسمية؛ عن طريق شخصية ” أم سعود ” التي كانت تعلم ابنتها القيادة.

ومن الجدير بالذكر، أن الحملة بدأت تسجل مشاهدات عالية بعد أقل من ٢٤ ساعة على إطلاقها؛ الأمر الذي يُعَد مؤشرًا جيدًا على الأسلوب والطريقة التوعوية الجديدة.