بعد إعلان براءته.. محامي سعد لمجرد يخفي الحقيقة

مليكة فؤاد(صدى):

أُشيع مؤخرًا عدة أخبار تتضمن حصول الفنان المغربي سعد لمجرد على البراءة الكاملة من تهمة ” الاغتصاب ” التي وُجّهت إليه من قبل المحكمة الفرنسية قبل عامين؛ لتعدّيه على فتاة فرنسية.

وعن ذلك، كشفت مصادر أن البراءة التي حصل عليها ” لمجرد ” ليست كاملة، حيث حصل على البراءة الكاملة فقط من تهمة الاغتصاب لتبقي تهمة العنف الجنسي.

ولم يصرح محامي ” لمجر ” بذلك حتى يحافظ على صورة موكّله، خاصة أنه كان قد صرّح للكثير من المواقع الفرنسية قبل أيام من صدور الحكم الأخير أن البراءة آتية لا محال.

وعلى صعيد أخر، كشفت مصادر مقربة من ” لمجرد ” أن حالته النفسية تتحسن، خاصة بعد الحكم الأخير الذي حصل عليه في قضيته الأولى ضد ” سارة بريول ” ، وهو يؤكد لكل المحيطين به أنه بريء أيضًا من التهمة الثانية وأنه لم يتعدَّ جنسيّاً على الفتاة صاحبة الاتهام الثاني.