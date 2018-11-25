إلزام منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم لعاملها بعد نومه في العراء

عادل الحربي(صدى):

ألزم فرع وزارة العمل بـالرياض منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها الذي ينام في العراء من التقلبات الجوية.

وضبط فرع الوزارة مخالفة لقرار السلامة والصحة المهنية، ومن جهتهم، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بقرار وزارة العمل.

وعلق مغرد، قائلا:” مبادرة إنسانية من وزارة العمل ” ، بينما قال مغرد آخر: ” حرام ليش كذا وين عايشين احنا من لايرحم لا يرحم ” .

وشدد مغرد ثالث على ضرورة وضع عقوبة للشركات وإرغامهم بدفع مبالغ مالية للعمال، مضيفا: ” رأيت مجموعة عمّال في طريق الملك “جدة” يعملون في وسط غزارة الأمطار حزنت عليهم “.