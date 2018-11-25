6 وصفات طبيعية لتقوية أظافرك طوال الشتاء

نيودلهي(صدى):

قالت خبيرة التجميل الهندية أرميشا ، أنه مع دخول فصل الشتاء، تزداد شكوى النساء من تكسير وضعف الأظافر، خاصة المتزوجات، نظرا لتعرضها المستمر للمياه مع تقلبات الجو.

وأكدت أرميشا ، أنه يمكن حماية الأظافر، وتقويتها، باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية .

ومن هذه الوصفات :

زيت السمك

من المتعارف عليه أن زيت السمك مفيد للصحة، لكنه أيضا مفيد لأظافرك، وتقويتها.

يمكنك تدليكها بزيت السمك يوميا، حتى تشعرين باستعادة أظافرك لقوتها وصلابتها.

الأفوكادو

امزجي الأفوكادو بماء الورد من الطرق الرائعة التي يمكن استخدامها للحصول على أظافر قوية ووردية اللون.

فقط قومي بتدليكها بهذا الخليط اللطيف يوميا طوال فصل الشتاء.

المياه الدافئة

دلكي يديك بشكل منتظم بالمياه الدافئة، فهذا يعزز الدورة الدموية في أطرافك، مما يحسن من حالة أظافرك، ويعيد قوتها وصلابتها.

الخيار

استخدمي شريحة رقيقة من الخيار أو عصير الخيار، ودلكي بها أظافرك يوميا، لتنعمي بأيدي ناعمة، وأظافر قوية.

الليمون

دلكي يداك يوميا بعصير الليمون، ليمنحك أظافرك لمعانا وقوة، كما يمنح يداكِ نعومة كأيدي الأطفال.

الفازلين

يساعد الفازلين أيضا في الحصول على أظافر لامعة وناعمة، فقط دلكي يداكِ وأظافرك بالفازلين بعد أخذ حمامك.