بعد وفاة عدد من عمالها.. ” سامسونج ” تعتذر للعالم لهذا السبب

وكالات(صدى):

أعلنت شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية عن اعتذارها عن مرض ووفاة عدد من عمالها، مشيرة إلى أنها فشلت في خلق بيئة عمل آمنة ببعض مصانعها.

حيث كشفت بعض التقارير أن عشرات الموظفين الذين كانوا يعملون في مصانع سامسونج الخاصة بتصنيع الموصلات الكهربائية وشاشات العرض بتقنية الكريستال السائل، عانوا من أمراض خطيرة مثل ” سرطان الدم وأورام الدماغ ” .

ويأتي ذلك على خلفية إعلان شركة التكنولوجيا العملاقة بعد أسابيع من موافقة سامسونج ومجموعة من موظفيها المرضى على شروط التعويض، التي اقترحها أحد الوسطاء لتنتهي بذلك الأزمة التي استمرت لأكثر من عقد.

يُذكر أن الأزمة بدأت منذ عام 2007، حين رفض سائق سيارة أجرة قبول تسوية من سامسونج، بعد أن توفيت ابنته الشابة، البالغة من العمر 23 عامًا بسرطان الدم؛ بسبب عملها في أحد مصنع الشركة.