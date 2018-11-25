بمساندة التحالف.. الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة ويتمم تحرير ” الظاهر “

فهمي محمد(صدى):

واصل الجيش اليمني تقدمه في تحرير المزيد من المناطق من أيدي الميليشيات الحوثية، وأكمل اليوم الأحد بمساعدة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، تحرير مديرية الظاهر.

وكبدت القوات اليمنية وقوات التحالف، الميليشيات المتمردة خسائر فادحة خلال تقدمها في إطار العملية العسكرية الموسعة التي استهدفت تحرير مديرية الظاهر بالكامل.

وحرر الجيش اليمني بمساندة قوات التحالف، مدينة الملاحيط ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن.