” المسند ” : اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 53 يوما

سالم المطيري(صدى):

أوضح أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن الشمس ستغرب اليوم ولن تشرق ثانيةً إلا في يوم 16 يناير 2019 أي بعد 53 يومًا.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحًا: ” اليوم تغرب الشمس، ولن تشرق إلا في 16 يناير أي بعد 53 يوماً. وذلك في أقصى شمالي ألاسكا (70 درجة شمالاً) وكل من يشترك معها في الموقع الجغرافي على دائرة عرض 70 درجة شمالاً. ”

وأضاف: ” عادة – وعلى وجه العموم – آخر غروب متأخر (05:04) يقع في العشر الأخير من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر، وأطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير. ”

وتابع: ” وتحديد الأيام ينسحب على بقية المدن باختلاف يسير. والسبب وراء الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتي الشروق والغروب هو ميلان محور الأرض 23.5 درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائرياً بشكل تام. هذا والله أعلم. ”