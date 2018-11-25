قريبا.. إبتكار تقنية حديثة للعثور على المفقودين

سول(صدى):

تشهد جميع الدول والمجتمعات حالات فقد لأطفال أو لكبار السن من مرضى الخرف والأمراض العقلية الأخرى ، الأمر الذي يثير التساؤل حول تطوير تكنولوجيا و وسيلة فعالة تساعد على العثور عليهم .

من جانبها تستثمر حكومة كوريا الجنوبية في الوقت الحالي 28 مليون دولار على مدى السنوات الخمس القادمة بهدف تطوير تقنية للعثور على الشخص المفقود تعتمد على أسلوب تحركات المفقودين ومعلومات أخرى .

ووفقا لصحيفة “كوريا تايمز” – أنه سيشارك في المشروع علماء بارزون من المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا وجامعة يونسي الكورية .

الجدير بالذكر أن عدد المفقودين بكوريا الجنوبية وحدها إرتفع إلى 20 ألف طفل و 19 ألف مريض بالخرف والأمراض العقلية الأخرى في العام الماضي فقط .