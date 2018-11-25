جامعات هندية تشترط على المبتعثين إثبات عدم إصابتهم بـ ” الإيدز “

نيودلهي(صدى):

كشفت مصادر أن عدة جامعات هندية اشترطت على الطلبة المبتعثين بمن فيهم ” السعوديون ” ، إجراء فحوصات طبية شاملة؛ وذلك لإثبات سلامة الطالب من الإصابة بمرض “ الإيدز ” وضمان عدم انتقال العدوى بين الطلبة.

وعن ذلك، صرحت المصادر بأن الملحقيات الثقافية للمملكة طالبت الطلاب بضرورة الحصول على تصنيف “ لائق صحيًا ” بتخطي تلك الفحوصات لضمان القبول.

فيما قامت ملحقية المملكة بالهند بإصدار تعليمات للطلاب تؤكد فيها إلزام قوانين الإقامة في جمهورية الهند الطالب بالحصول على تأشيرة طالب قبل المجيء إلى البلاد.

كما أوضحت أنه يتم الحصول عليها من السفارة الهندية بالرياض؛ وذلك بعد إبراز رسالة القبول المبدئي من الجامعة التي سيلتحق بها.

تجدر الإشارة إلى أن الملحقية شددت على المبتعثين ضرورة إجراء الفحص الطبي الذي يبين أنهم لائقون صحيًا، خصوصًا فيما يتعلق بالسلامة من مرض نقص المناعة المكتسبة ” الإيدز ” .