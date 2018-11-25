فقدان 7 أشخاص إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

بدأت اليوم عملية في سواحل وسط إندونيسيا للبحث عن سبعة أفراد مفقودين من طاقم سفينة شحن غرقت في المياه الواقعة قبالة جزيرة سومباوا.

وقال رئيس مكتب ماتارام لأعمال البحث والانقاذ، آي نيومان سيداكاريا، إن السفينة ” كاهايا ابادي 208 ” ، التي كانت على بعد نحو 28 ميلاً بحريًا شمال السفينة ” مالتي بريما 1 ” عندما انقلبت بسبب الامواج، أنقذت سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 14 شخصًا كانوا على متن السفينة.

وأوضح سيداكاريا ” قمنا بنشر سفينة للبحث والإنقاذ هذا الصباح، ووصلت إلى موقع الحادث، ولكن العملية لم تسفر حتى الآن عن أي شيء ” .