القضاء ينصف زينة على أحمد عز بقرار جديد

أماني الغامدي(صدى):

أنصف القضاء الفنانة المصرية زينة على الفنان أحمد عز بشأن القضايا التي تخاصم فيها الطرفان بشأن التوأم ” عز الدين وزين الدين ” الذين تمّ نسبهما إليه.

وقامت محكمة مصرية بإلزام أحمد عز، بدفع 30 ألف جنيه إسترليني، مصروفات دراسية لتوأمه ” زين الدين وعز الدين ” من زينة.

وكان محامي زينة كشف عن المستندات الموقّعة بتاريخ 12 تشرين الأول في العام 2016 والتي قضت بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذي قضى فيه بالرفض.

واستعرض المحامي صورة ضوئية من مستند آخر والصادر بتاريخ 24 تموز 2017 في ذات الأمر، والذي قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والنسب، وجاء ذلك بعد الحكم القضائي الذي حصلت عليه زينة بالطلاق من عز، وذلك بعد قرار المحكمة بإثبات زواجهما ونسب الطفلين للفنان الشاب.