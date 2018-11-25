بعد تسجيله أمام واتفورد.. محمد صلاح يسخر من راموس بنفس طريقته

نواف السالم(صدى):

أقدم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، أمس السبت، على الاحتفال بتسجيله الهدف الأول في لقاء فريقه أمام واتفورد بطريقة ساخرة؛ حيث توجه ” صلاح ” إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه.

ويحتفل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، بنفس الطريقة؛ فيما كان قد تسبب لاعب الريال في إصابة قوية للاعب المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي أبعده عن الملاعب عدة أشهر؛ بينما انتبه العشرات من مستخدمي تويتر إلى اللقطة، وسارعوا إلى موقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها، وليؤكد أغلبهم أن صلاح كان يسخر من راموس.

وأجاب المدير الفني للريدز يورجن كلوب، عن الواقعة بأسلوب لا يخلو من الغضب: ” هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي. ليس لدي مشكلة في السؤال. لم أره يحتفل، لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي ” ؛ بينما قد يكون صلاح يعني شيئًا آخرًا فحركة يديه شكلت رقم 6 وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في مرمى واتفورد خلال 186 دقائق.