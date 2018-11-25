مفاجأة جديدة حول مقتل الأميرة ديانا

لندن(صدى):

ما تزال قصة موت الأميرة البريطانية ديانا تحمل الكثير من الغموض والإثارة رغم مرور نحو ربع قرن على وفاتها في حادث مأساوي في العاصمة الفرنسية باريس.

وضمن فصول القصة كشف مصور الباباراتزي الشهير دارين ليونز عن تصريحات جديدة حول مقتل ديانا، إذ قال في حوار مع صحيفة تلغراف البريطانية إنه يشكك في الرواية الرسمية حول مقتل الأميرة.

وقال ليونز الملقب بـ ” ملك باباراتزي ” أو مطاردي المشاهير، إن حادث مقتل ديانا وصديقها المصري دودي الفايد ما زال يحمل كثير م الغموض ويحتاج للإجابة على أسئلة عدة للكشف عن حقيقته، وتابع: “الرواية الرسمية ليست صادقة أو حقيقية بالضرورة “.

وأكد: ” أعتقد أننا لن نصل أبدا إلى حقيقة قصة مقتلها “.

وأشار ليونز إلى أنه بعد الحادث تعرضت مكاتب وكالته الصحفية لمداهمات أمنية بحثا عن أي صور لمقتل ديانا التي لاحقتها عدسات المصورين حتى اللحظات الأخيرة من حياتها، إلى حد اتهام مصوري الباباراتزي بالتسبب في الحادث.

وقال ليونز: ” مصوري في باريس التقط بالفعل صورا للاميرة بعد مقتلها، لكنني لن أبيعها أبدا..لن أفعل ذلك “.