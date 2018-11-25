طرق للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء

فيصل العنزي(صدى):

تعتبر نزلات البرد أحد الأمراض الفيروسية حيث يوجد حوالي أكثر من 200 فيروس مسبب لها، وتنتقل عن طريق الهواء أو التعامل بقرب أحد المصابين به.ويوضح الدكتور/عادل عبد التواب استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الحمادي بالرياض بعض المعلومات المفيدة خلال فصل الشتاء.

• الأكثر عرضة لنزلات البرد الأطفال، وضعيفي المناعة.

– أغلب الإصابات تكون فى الخريف والشتاء، لكن من الممكن الإصابة به طوال العام.

• الأعراض:

– احتقان الحلق، ارتشاح الأنف، كحة، عطاس، صداع، آلام متفرقة بالجس، لا يوجد علاج لنزلات البرد، ولكن لكي تتحسن حال المريض عليه بالراحة، وشرب الكثير من السوائل. يمكن الاستعانة بالعلاجات المتاحة في الصيدليات لنزلات البرد لتخفيف الأعراض، لكن لا تنتظر أن تختفي الأعراض فور تعاطيه، اقرأ جيدًا إرشادات الدواء قبل استخدامه ، عليك استشارة الطبيب قبل إعطاء أي دواء لعلاج نزلات البرد للأطفال؛ فقد تكون مكوناته لا تصلح لسنهم الصغير.

المضادات الحيوية ليست الخيار الصحيح لعلاج نزلات البرد، حيث أنّها لا تعمل ضد الفيروسات، وقد يتسبب تعاطيها في إضعاف جهاز المناعة فيما بعد.

يُنصح بزيارة الطبيب إذا تعدت درجة الحرارة 38 درجة مئوية، أو استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام.

• الأنفلونزا الموسمية :

– هي أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية المعدية التي تصيب الأنف، والحلق، وأحيانًا الرئة.

تعد أعراضها من متوسطة إلى شديدة الوطأة، وقد تؤدي إلى الوفاة.

طريقة انتشار الأنفلونزا شبيهة بنزلات البرد، فهي تحدث عند الاقتراب من حامل المرض أثناء العطس والكحة، أو أن يقوم الشخص السليم بلمس أحد الأسطح الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس أنفه أو فمه ، تنتشر الأنفلونزا الموسمية في فصل الشتاء خاصةً في الأماكن معتدلة المناخ في النصف الشمالي للكرة الأرضية .

• أعراض الأنفلونزا قد يظهر على الشخص المصاب بعضًا منها أو كلها:

– حمى، رعشة، كحة، التهاب الحلق، ارتشاح الأنف، ألم بالعضلات أو بالجسم عامةً، صداع، إعياء، قيء و إسهال (يظهر هذا العرض لدى الأطفال أكثر من البالغين .

– فترة حضانة المرض: تكون من اليوم الأول للإصابة، وحتى 4 أيام ومتوسطها يومان.

– فترة العدوى : تبدأ من أول يوم للإصابة وقبل ظهور الأعراض، وحتى من 5 إلى 7 أيام بعد ظهورها، أمّا الأطفال وضعيفي المناعة قد تمتد معهم فترة العدوى لأكثر من ذلك.

• بعد التعرف على مخاطر الأنفلونزا، ونزلات البرد إليك بعض النصائح للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين:

• التطعيم ضد الأنفلونزا :

– أول وأهم خطوة هي أخذ لقاح الأنفلونزا سنويًا، خاصةً ضعيفي المناعة كالحوامل، والأطفال الأكبر من سن 6 أشهر، ومن يعانون من الأمراض المزمنة مثل: الربو، والسكر، وأمراض القلب والرئة، ومن كان سنه 65 عامًا فأكثر.

– يعتبر التطعيم ضد الأنفلونزا مهم لمن يعمل في المجال الطبي والصحي، ومن يعيش مع أحد الأشخاص ضعيفي المناعة مثل: الأطفال أقل من سن 6 أشهر؛ حيث أنّ الأطفال في هذا السن لا يناسبهم أخد اللقاح.

– من الأفضل أخذ اللقاح في نهاية شهر أكتوبر؛ حيث أنّه يحتاج لأسبوعين لحين انتشار الأجسام المضادة في الجسم، ولكن يظل التطعيم ضد الأنفلونزا له أهميته طوال الموسم حتى يناير أو بعدها

الوسيلة الرئيسية لانتقال الفيروس هو عن طريق الاتصال بشخص مريض.

– لهذا من المهم غسيل اليدين باستمرار وتغطية الأنف والفم أثناء العطس باستخدام منديل فهذا يمنع انتقال العدوى للآخرين.

– يجب التخلص من تلك المناديل بعناية وتغسل المناشف القماشية فى ماء ساخن.

– إن عطست أو سعلت فى يديك اغسلهما فورا وإلا ستقوم بنقل الفيروس.

– تجنب لمس الوجه خصوصاً العينين والأنف والفم.

– ان كنت تقضى وقتاً مع شخص مصاب بالزكام أو حتى لمست أشياء كمقابض الباب والاسطح فى الأماكن العامة فيجب عليك غسل يديك.

– تجنب اعارة الأقلام والأوراق والاغراض الاخرى للناس وابتعد عن استعارتها فى مواسم البرد والانفلونزا.

– قم بغسل لعب الأطفال وتأكد من نظافتها عندما يكونوا مرضى.

– يجب أن يكون هناك مناشف خاصة بكل فرد من أفراد الأسرة وأخرى للضيوف، فالفيروسات يمكنها العيش لساعات على المناشف القماشية.

– استخدام المناشف الورقية بدلا من القماش عندما يكون هناك اشخاص مرضي بالمنزل.

– حافظ على كل الأسطح المنزلية نظيفة خلال مواسم نزلات البرد والانفلونزا.

– اصنع خليطا بسيطا من الماء والصابون أو استخدم محلول مطهر وامسح الأسطح, المقابض، التليفونات الريموت كنترول, مفاتيح الاضاءة بانتظام .

– احتفظ معك بمناديل مطهرة أو جل أفضل لأنها أقل ضررا ليديك.