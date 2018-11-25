” التعليم ” تسعى لإدراج مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية

نايف السالم(صدى):

كشف مدير عام الإشراف بوزارة التعليم، الدكتور محمد بن هندي الغامدي، اليوم الأحد، أنه ستوجه وزارة التعليم قريبًا لإدراج تدريس مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية كإحدى الخطط الطموحة للوزارة، وذلك في تصريح بمناسبة ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلى بالمملكة الذي انطلق في تبوك.

وأوضحت إدارة تعليم تبوك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ” الغامدي ” أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنفذها وزارة التعليم سعيًا إلى تجويد عملية التعليم والتعليم في البيئات التعليمية المختلفة.

وأضاف: ” نتطلع من هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات تساعد المختصين في تقديم مادة بمعارفها ومهاراتها تسهم بتطور قدرات الطلاب والطالبات في معارف الحاسب وخاصة في مجال البرمجة ومايخصها ” ، متابعًا أن مادة الحاسب الآلي لم تعد ترفًا بل أصبحت حاجة ملحة وضرورية ولدى الوزارة عدة شراكات في هذا الجانب.