فوائد خيالية للزنجبيل لتحسين العلاقة الجنسية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يضطر الكثير من الأزواج إلى تناول العقاقير لتعزيز القدرة الجنسية ، فيما تحتوي العديد من النباتات الطبيعية على أفضل علاج دون أضرار صحية .

وكشف الخبراء أن نبات الزنجبيل يأتي في مقدمة هذه الأعشاب التي تساعد على نجاح العلاقة الزوجية نتيجة تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية .

كما يساهم في زيادة عدد الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، مما يجعله أفضل علاج لمشاكل العقم، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالرغبة الجنسية سواء للرجل أو المرأة .

وأكد الخبراء أن الزنجبيل من أقوى المنشطات الجنسية ، حيث يحتوي الزنجبيل على عناصر البوتاسيوم والمنجنيز وبعض الفيتامينات من أهم فيتامين ب 6 .

وعن طريقة تناوله يمكن تناول كوب من الزنجبيل يوميًا على الريق عن طريق غليه وتحليته بملعقة كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة .