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فوائد خيالية للزنجبيل لتحسين العلاقة الجنسية

فوائد خيالية للزنجبيل لتحسين العلاقة الجنسية
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يضطر الكثير من الأزواج إلى تناول العقاقير لتعزيز القدرة الجنسية ، فيما تحتوي العديد من النباتات الطبيعية على أفضل علاج دون أضرار صحية .

وكشف الخبراء أن نبات الزنجبيل يأتي في مقدمة هذه الأعشاب التي تساعد على نجاح العلاقة الزوجية نتيجة تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية .

كما يساهم في زيادة عدد الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، مما يجعله أفضل علاج لمشاكل العقم، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالرغبة الجنسية سواء للرجل أو المرأة .

وأكد الخبراء أن الزنجبيل من أقوى المنشطات الجنسية ، حيث يحتوي الزنجبيل على عناصر البوتاسيوم والمنجنيز وبعض الفيتامينات من أهم فيتامين ب 6 .

وعن طريقة تناوله يمكن تناول كوب من الزنجبيل يوميًا على الريق عن طريق غليه وتحليته بملعقة كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58976 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز ,,

,, معلومات طيبه ,,

[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب * كويس **!!!

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