تعليم مكة يستضيف مديري ومديرات إدارات التقويم 47 إدارة تعليمية بمناطق المملكة

محمد السعران(صدى):

تستضيف الإدارة العامة للتعليم ممثلةً بإدارة الإختبارات والقبول تحت رعاية مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مديري ومديرات إدارات التقويم والقبول في جميع الإدارات التعليمية من كافة مناطق المملكة العربية السعودية وذلك عبر اللقاء السنوي الثاني لإدارات التقويم والقبول بعنوان(تجويد أدلة الاختبارات والقبول) والمنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19-20/3/1440 هـ بفندق الهيلتون .

حيثُ سيتشرف اللقاء بحضور كوكبة من القيادات على رأسهم مدير عام الإدارة العامة للتقويم والقبول د. نجلاء بنت علي الخبتي ، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الزهراني ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة آمنة الغامدي ، ومدير إدارة التقويم والقبول الأستاذ أحمد اللقماني ومديرة إدارة الاختبارات والقبول الأستاذة ابتهاج الجمعة وكوكبة متميزة من قيادي وقيادات التعليم بالمملكة.

ويهدف اللقاء إلى توضيح المستجدات والمقترحات في دليل أنظمة الاختبارات ، وتوضيح الازدواجية والتداخل في القبول والتسجيل ، من ثم اعتماد إصدار الأدلة بعد تعديلها ، كذلك تطوير الإطار العام لتجويد الاختبارات والتغلب على التحديات التي تواجه الميدان التربوي .

فيما سيتم استعراض نماذج فاعلة من الميدان التربوي في إدارات التقويم والقبول، ومناقشة وتحديد الصلاحيات والمقترحات التي يحتاجها مدير إدارة التقويم والقبول في نظام نور .

فيما أشارت مديرة إدارة التقويم والقبول بمكة ابتهاج الجمعة أن اللقاء سيخرج بمشيئة الله بتوصيات وتعديلات مقترحة على الأدلة التي ستكون ثمرة جهد مشترك وتعاون بناء ومشاركة بالرأي والخبرة بمختلف الوسائل ، فالجميع شركاء في صناعة قرار تطوير التعليم ورفع جودته .

هذا وسيناقش خلال الملتقى التوجهات الحديثة في مجال التقويم التربوي، والمستجدات والمقترحات في دليل أنظمة الاختبارات ،وحصر الإجراءات في دليل نظم الاختبارات التي تم تعديلها أو حذفها.

فيما ستطرح عدة أوراق عمل تحت عنوان القبول والتسجيل بين التداخل والازواجية ، ويتم من خلالها توضيح التداخل في مهام القبول والتسجيل وكلاً من (رياض الأطفال ، والتعليم الأهلي والأجنبي وتعليم الكبيرات وتعليم التربية الخاصة).

كما سيتم استعراض الإطار العام لتجويد الاختبارات تحت شعار ( تطور وتحديات) ، حيث ستعرض تجربة الإدارة التعليمية في تطبيق الإطار العام لتجويد الاختبارات للعام الدراسي الماضي من حيث ( الإعداد ، التحديات ، المعوقات ، وبيان أثر تطبيق الإطار على تجويد العملية التعليمية) ،وكشف طرق الحد من تسريبات أسئلة الإطار ، ومدى الاستفادة من بنك عين في بناء أسئلة الإطار، وتقديم اقتراحات للتوسع في تطبيق الإطار رأسياً وأفقياً ، وتصور مقترح لبناء أدوات تقييم إجابات الطلاب لمادة الإطار .

وسوف تطرح أيضاً- بإذن الله -نماذج متميزة من الميدان التربوي في إدارات القبول والتقويم ،منها: تجربة تطبيق الجودة في العمل الإدري والإجرائي داخل الإدارة ، و تجربة العمل التنظيمي والإجرائي لمهام التقويم والقبول .

ومن جهةٍ أخرى سيسلط الملتقى الضوء على الصلاحيات والمقترحات لمدير إدارة التقويم والقبول في نظام نور بين الواقع والمأمول ،خدمات نظام نور ( القبول والتسجيل والمعادلات )، وخدمات نظام نور إجراءات وتقارير ،( الاختبارات والصلاحيات ) إجراءات وتقارير .

وسيختتم الملتقى بإطلاق باقة مميزة من التوصيات النوعية والمقترحات الهادفة .