” الوطني للتصديق الرقمي ” يعتمد بنك التنمية الاجتماعية كمقدم خدمات تصديق حكومي

الرياض(صدى):

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بنك التنمية الاجتماعية كمقدم خدمات تصديق حكومي، بعد تمكنه من اجتياز متطلبات المركز بنجاح.

ويُمكِن الاعتماد بنك التنمية الاجتماعية من الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق، وإصدار احتياجاته من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماته الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونيًا.

يذكر أن المركز يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تتيح المنظومة للمتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم “حكومة، مواطنون، أعمال” إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة.