” وعد الشمال للفوسفات ” توقع اتفاقيتي تمويل بـ 1.9 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة معادن ” وعد الشمال للفوسفات ” التابعة لشركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقيتي تمويل مع صندوق التنمية الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن ذلك لاستكمال إنشاء مصانع المشروع حسب خطة التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال؛ لافتةً إلى أن أصول تلك المصانع سترهن لصالح الصندوق.

وتجدر الإشارة إلى، أن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات هي مشروع مشترك بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية وبنسبة 25% لشركة موزاييك و15% لشركة سابك.