تسجيل 19 موقعا أثريا جديدا في عسير

أبها(صدى):

أدرج فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير 19 موقعاً أثرياً جديداً في سجل الآثار الوطني.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، أن عدد المواقع التي أدرجتها الهيئة بسجل الآثار الوطني من مكتبها ببيشة ارتفع إلى ٢١٤ موقعاً، وذلك بعد تسجيل 19 موقعاً أثرياً جديداً خلال العام الجاري تمثل فترة ما قبل الميلاد وفترة الإسلام المبكرة، تتوزع بين ٣محافظات، هي بيشة وتثليث وبلقرن.

من جهته أفاد مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي أنه تم تسجيل ١٤ موقعاً أثريا تتبع لمحافظة تثليث و ٤ مواقع تابعة لمحافظة بيشة وموقعاً واحداً بمحافظة بلقرن خلال عام ٢٠١٨م،مشيراً إلى أن هذه المواقع اكتشفت من خلال البلاغات المقدمة من المواطنين عبر مركز الاتصال السياحي.

وأضاف أن هذه المواقع عبارة عن منشآت حجرية قديمة لمدافن أو مصائد أو أغراض أخرى، بالإضافة إلى مواقع إسلامية أخرى تحتوي على كتابات إسلامية لبعض السور والأدعية.