” صورة ” تجسد حسرة راعي يمني على ماشيته بسبب الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة ليمني ينظر بحسرة إلى ماشيته بعد فقدها في انفجار حقل من الألغام التي زرعها الحوثيين.

وعبر رواد التواصل عن حزنهم بسبب المشهد الصعب للأغنام المفقودة والتي بلغ عددها 30 من الماشية، مقدمين له المواساة في أغنامه.

وفي التفاصيل، فقد يمني يدعى علي أحمد الجعيدي من أبناء قرية الجعدة مديرية ميدي حجة 30 من ماشيته بسبب انفجار حقل من الألغام التي زرعها الحوثيين، ما دفع اليمني إلى النظر بحسرة إلىمصدر رزقه وهي هالكه أمام عينيه عاجزا عن حمايتها من وباء الحوثي.