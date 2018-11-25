للمرأة.. 8 أنواع من الأزواج يقللوا أنوثتك

أميرة خالد(صدى):

تحذر مدربة الأنوثة خبيرة العلاقات الأسرية نور البكري، من 8 أنواع من الأزواج الأرتباط بهم يقلل من أنوثة المرأة، حيث تتعرض المرأة لضغوط يومية وتضطر للعب أدوار هي في الأصل من مهام الرجل، وأن الرجال الذين تتوفر فيهم الصفات الـ8 يدفعون الأنثى لفقدان الكثير من أنوثتها وعدم الاهتمام بنفسها.

ومن هؤلاء الأزواج :

1- عدم تحمل المسئولية.

الزوج الذي لا يتحمل المسئولية يدفع زوجته لتحمل المسئولية وهذا أمر يضغطها جدا لأنه يجعلها مطالبة بأن تقوم بدورها كأنثى وكرجل، فتبدأ في الابتعاد عن دورها وتقوم بدور الرجل في تحمل المسئولية وقيادة أمور الأسرة.

2- عدم الاحترام.

الزوج الذي لا يحترم الأنثى ويقلل منها دائمًا، مع الوقت الأنثى تبدأ في وضع صورة لنفسها بأنها غير كفاية، وتبدأ في الابتعاد عن أنوثتها وتهملها.

3- الاعتمادية المادية.

أن يجعل الزوج الأنثى تتحمل أعباء الإنفاق المادي ما يجعلها تقوم بدور ليس دورها ولا تشعر بقوامة الرجل، وبالتالى تبتعد عن أنوثتها.

4- الخيانة ومعاكسة الفتيات

الخيانة ومعاكسة الزوج للنساء طول الوقت يعطيها رسالة بطريقة غير مباشرة إن في مقارنة بينك وبين غيرك وأنك ليست أنثى وأنه ” ينظر على واحدة أفضل منك وأكثر أنوثة ” .

5- الانتقاد الدائم خاصة لشكلها.

الأنثى قيمة الجمال عندها من أعلى القيم ولما الزوج بيبدأ ينتقص من جمالها بكلمات جارحة عن شكلها بتبدأ تحس أنها ليست جميلة وبالتالى لا تشعر بأنوثتها.

6- الضرب والإهانة.

الأنثى مهما كانت شخصيتها قوية إلا أن مشاعرها رقيقة وناعمة لكن الضرب واستخدام الألفاظ يجرح مشاعرها ويحولها إلى شخصية مكسورة ضعيفة أو شخصية حادة جارحة.

7- الرفض.

لو حست أنها ومشاعرها مرفوضة بتبدأ تحس أنها قليلة وغير مرغوب فيها وبتهتز ثقتها بنفسها وبتبعد عن أنوثتها.

8- عدم تقدير مشاعرها والاستخفاف بيها.

الأنثى مشاعرها أكثر رقة وتعتبر أغلى ما تملك على عكس البعض يعتقد أن جسدها فقط أغلى ما تملك فأى تجريح لمشاعرها وعدم تقدير للمشاعرها أو الاستخفاف بها من قبل الزوج ، تبدأ تكبت مشاعرها ولا تعبر عنها خوفًا من أنها تتجرح وبالتالي تخفي جزءا كبيرا من أنوثتها.