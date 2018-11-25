تحذير من شرب مياه الأمطار التي تجلبها السيول لهذا السبب

عادل الحربي (صدى):

نبه الدكتور وليد الحزيم، استشاري الجهاز العظمي والكبد والمناظير، من التساهل في شرب مياه الأمطار التي تجلبها السيول.

حيث أوضح ” الحزيم ” أن سحب المياه من الأودية بواسطة الصهاريخ هو بداية انتقال العديد من الأمراض الخطيرة التي تحملها مياه السيول ويمكن أن تصيب البشر ومنها ” فيروسات الكبد ” وغيرها.

كما ذكر أن الاستفادة من مياة الأودية والسيول وكذلك السدود لقصد الشرب، عملية محفوفة بالمخاطر، فهي طرق خطرة جدًا وتعرض المياه للكثير من الشوائب والملوثات.