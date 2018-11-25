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تحذير من شرب مياه الأمطار التي تجلبها السيول لهذا السبب

تحذير من شرب مياه الأمطار التي تجلبها السيول لهذا السبب
عادل الحربي (صدى):

نبه الدكتور وليد الحزيم، استشاري الجهاز العظمي والكبد والمناظير، من التساهل في شرب مياه الأمطار التي تجلبها السيول.

حيث أوضح ” الحزيم ” أن سحب المياه من الأودية بواسطة الصهاريخ هو بداية انتقال العديد من الأمراض الخطيرة التي تحملها مياه السيول ويمكن أن تصيب البشر ومنها ” فيروسات الكبد ” وغيرها.

كما ذكر أن الاستفادة من مياة الأودية والسيول وكذلك السدود لقصد الشرب، عملية محفوفة بالمخاطر، فهي طرق خطرة جدًا وتعرض المياه للكثير من الشوائب والملوثات.


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