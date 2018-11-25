الهلال الأحمر يشارك بفعاليات هايكنج شمنصير في الكامل

سعيد العجل(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر , بمحافظه جدة في فعاليات هايكنج جبل شمنصير من خلال تقديم الخدمات الطبيه الاسعافيه للمشاركين .

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بجدة عبد الله أحمد ابوزيد , أن إدارته شاركت بـ 8 فِرق إسعافية , موزعة في عِدة مواقع من جبل شمنصير لتقديم الخدمات الاسعافية للمشاركين عبر 16 مُسعف , من منسوبي الهيئة , إلى جانب مشاركة 7 متطوعين في العمليات الإسعافية .

و الجدير بالذكر أن (هايكنج جبل شمنصير) ‫بمحافظة الكامل والذي كان تحت شعار “ كلنا فداء للوطن”‬،وبرعاية إمارة منطقة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩‫، والمقام فعالياته يومي الجمعة والسبت بتاريخ 16,15/3/1440‬.

وتعد الفعالية هي الأكبر والأبرز من بين الفعاليات التي شهدتها محافظة الكامل ، إذ تكشف عن الوجه السياحي والرياضي للمحافظة، وتهدف إلى التعرف على المعالم الطبيعية

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كما يعرف بان “شمنصير” هو جبل يقع في محافظة الكامل التابعة لمنطقه مكة المكرمة،ويصل إرتفاعه إلى حوالي 1600 متر، ويمتاز بإختلاف مناخه وتنوع غطائه النباتي إضافةً إلى مناخه المنخفض جدا شتاءً.ومعتدل صيفا.