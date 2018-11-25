اليوم.. بدء محاكمة مواطن انتحل صفة رجل أمن واغتصب فتاتين جامعيتين بجدة
شرعت المحكمة الجزائية بجدة اليوم الأحد في محاكمة مواطن أربعيني، بتهمة اغتصاب طالبتين جامعيتين وانتحال صفة رجل أمن، حيث يواجه المتهم تطبيق حد الحرابة .
وتفصيلاً فقد داهم الرجل سيارة شاب كان في خلوة غير شرعية مع فتاة أمام إحدى بوابات جامعة جدة ، وأجبرها على الذهاب معه بمنطقة شعبية بعد أن لاذ الشاب بالفرار من السيارة ثم قام المتهم بإغتصابها ، وحاول تكرار جريمته إلا أنها هربت وأخبرت والدها الذي سارع بإبلاغ الجهات الأمنية .
كما كرر المتهم جريمته مع فتاه أخرى كانت في نفس الموقف مع شاب بالسيارة ، فانتحل المتهم صفة رجل أمن وأمر الشاب بترك السيارة ثم باغتها وأنطلق بها حتى تمكن من إغتصابها ، ومن ثم أبلغت الفتاة الشرطة .
من جهتهم تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، حيث تم إيقافه وإحالته للنيابة برفقة الشابين المتهمين بالخلوة غير الشرعية مع الفتاتين .
ويواجه المتهم الأول تطبيق حد الحرابة ومصادرة سيارته، والمتهم الثاني يواجه تطبيق حد الزنا لغير المحصن وبعقوبة تعزيرية، أما المتهم الثالث يواجه عقوبة تعزيرية .
احمد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 59 دقيقة
والبنات ليه ماتعاقبو؟
هما السبب بكل اللي صار
وبعدين حسب الخبر انه البنتين سلمو نفسهم لشباب برضاهم
ايش فرقت يعني لمن جاء هذا الشخص
كلها زنى!
سالم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 39 دقيقة
كانت خلوه مع شاب
السالفه بدايتها كلها سربته
موطن نزية[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 31 دقيقة
خلك في نفسك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5821 ] نشر منذ 20 دقيقة
البدايه كانت غلط وانتهت بغلط