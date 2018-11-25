اليوم.. بدء محاكمة مواطن انتحل صفة رجل أمن واغتصب فتاتين جامعيتين بجدة

نايف السالم(صدى):

شرعت المحكمة الجزائية بجدة اليوم الأحد في محاكمة مواطن أربعيني، بتهمة اغتصاب طالبتين جامعيتين وانتحال صفة رجل أمن، حيث يواجه المتهم تطبيق حد الحرابة .

وتفصيلاً فقد داهم الرجل سيارة شاب كان في خلوة غير شرعية مع فتاة أمام إحدى بوابات جامعة جدة ، وأجبرها على الذهاب معه بمنطقة شعبية بعد أن لاذ الشاب بالفرار من السيارة ثم قام المتهم بإغتصابها ، وحاول تكرار جريمته إلا أنها هربت وأخبرت والدها الذي سارع بإبلاغ الجهات الأمنية .

كما كرر المتهم جريمته مع فتاه أخرى كانت في نفس الموقف مع شاب بالسيارة ، فانتحل المتهم صفة رجل أمن وأمر الشاب بترك السيارة ثم باغتها وأنطلق بها حتى تمكن من إغتصابها ، ومن ثم أبلغت الفتاة الشرطة .

من جهتهم تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، حيث تم إيقافه وإحالته للنيابة برفقة الشابين المتهمين بالخلوة غير الشرعية مع الفتاتين .

ويواجه المتهم الأول تطبيق حد الحرابة ومصادرة سيارته، والمتهم الثاني يواجه تطبيق حد الزنا لغير المحصن وبعقوبة تعزيرية، أما المتهم الثالث يواجه عقوبة تعزيرية .