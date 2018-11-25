مسؤول يرفع عقاله لقيادات التعليم في عسير لهذا السبب

أبها(صدى):

ثمن الدكتور ثويني الثنيان، مشرف العموم بالأمانة العامة لوزارة التربية والتعليم التجربة التعليمية المتميزة بمنطقة عسير من حيث التنظيم والادارة، الامر الذي دفعه للتعبير عن إعجابه بعمل المسؤولين التعليميين في عسير من خلال رفع عقاله تقديرا لما يقومون به من جهد إيجابي.

وخلال زيارته للمنطقة حيث رافقته الدكتورة فريال الحقباني، اجتمع الثنيان بقيادات الادارة وناقشا كثير من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية وتطويرها، كما اطلع على مقر الادارة والمدارس والمستودعات الخاصة بها، كما حرص على فحص بعض المبادرات التي تشرف عليها الادارة التعليمية في عسير، وكذلك البرامج التي يأتي في مقدمتها، برامج التحول الالكتروني، والمدرسة الشاملة، وبرنامج اندية الحي.