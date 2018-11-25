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بالصور.. ” الحصيني ” : سحب ممطرة ممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب

بالصور.. ” الحصيني ” : سحب ممطرة ممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب
عادل الحربي(صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، اليوم الأحد، عن وجود سحب ممطرة من متوسطة إلى غزيرة ممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي.

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” سحاب ممطر من متوسط الى غزير ممتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي في طريقة إلى الدمام والخبر ثم البحرين ثم قطر. ”

وتابع الباحث في الطقس: ” وسحابة رعدية ممطرة شمال غرب القنفذة ونشؤ سحب على عموم منطقة الرياض والشمالية الساعة ” ٨:٤٥ ” صباح اليوم الأحد. ”


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58976 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد ,, آمين ,,

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