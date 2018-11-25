بالصور.. ” الحصيني ” : سحب ممطرة ممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب
كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، اليوم الأحد، عن وجود سحب ممطرة من متوسطة إلى غزيرة ممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي.
وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” سحاب ممطر من متوسط الى غزير ممتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي في طريقة إلى الدمام والخبر ثم البحرين ثم قطر. ”
وتابع الباحث في الطقس: ” وسحابة رعدية ممطرة شمال غرب القنفذة ونشؤ سحب على عموم منطقة الرياض والشمالية الساعة ” ٨:٤٥ ” صباح اليوم الأحد. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58976 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد ,, آمين ,,