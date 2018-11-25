قتلها تقليدًا للعبة على الإنترنت.. اعترافات الطالب الذي طعن معلمته بمنزلها

القاهرة(صدى):

على خلفية قيام طالب مصري بالمرحلة الثانوية بطعن معلمته، أثناء درس خصوصي بمنزلها ،توصلت الشرطة للجاني وتمت مواجهته.

واعترف الطالب 16 سنة، بارتكابه الواقعة واعترف بممارسة أحد الألعاب الإلكترونية، والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركه المتداولة على موقع يوتيوب.

أوضح أن اللعبة ولدت لديه فكرة القتل، فأحضر سكينًا من منزله وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعيًا لتلقيه درس خصوصي لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وووجه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هاربًا تاركًا حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به

ومن جانبه أهابت وزارة الداخلية المصرية بالأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم للإنترنت، حرصًا عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ما تتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب.

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