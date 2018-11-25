غرامة 2000 درهم عقوبة رجل صفع زوجته

أبوظبي(صدى):

أصدرت محكمة إماراتية، حكمًا بتغريم رجل آسيوي 2000 درهم، بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته وصفعها أربع مرات على وجهها.

وكانت الزوجة، قد أوضحت أن زوجها اعتدى عليها بالضرب، وصفعها نتيجة نشوب خلافات بينهما، وأنها رفضت التصالح معه.

ومن جانبه أوضح الزوج أنه يعمل في محل للبقالة، وإنه لم يقصد الاعتداء على زوجته، مشيرًا إلى أنه لم يتذكر عدد الصفعات التي وجهها لزوجته.