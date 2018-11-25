غرامة 2000 درهم عقوبة رجل صفع زوجته
أصدرت محكمة إماراتية، حكمًا بتغريم رجل آسيوي 2000 درهم، بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته وصفعها أربع مرات على وجهها.
وكانت الزوجة، قد أوضحت أن زوجها اعتدى عليها بالضرب، وصفعها نتيجة نشوب خلافات بينهما، وأنها رفضت التصالح معه.
ومن جانبه أوضح الزوج أنه يعمل في محل للبقالة، وإنه لم يقصد الاعتداء على زوجته، مشيرًا إلى أنه لم يتذكر عدد الصفعات التي وجهها لزوجته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58948 ] نشر منذ 17 دقيقة
الزوج له حق النأديب ،،
,, بس الضرب على الوجه ( الصفع ) هذا ماهو زين ومنهي عنه شرعاً حتى مع البهايم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21454 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا سلام لم يقصد الضرب
يعني هو يعتبر صفعاته على وجهه مجرد مزحه خفيفه
هذا المفروض تعطى 80 الف درهم يعني كل صفعه ب 20 الف درهم ثم يتم الطلاق اذا الزوجه اصرت عليه ومن ثم ترحيل الزوج الى بلاده