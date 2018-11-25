لتأديبه.. عربي يهدد طفلاً بصاعق كهربائي وينشر صوره بمواقع التواصل

أبوظبي(صدى):

تجرد شخص، مقيم بالإمارات، من إنسانيته، حيث أقدم على تخويف وإرهاب طفلا ،مهددًا إياه بصاعق كهربائي، بسبب تقصيره في المذاكرة.

وقام الشخص وهو من جنسية عربية، بتصوير الطفل ونشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر خلال المقطع وهو يوبخ الطفل بسبب تقصيره في المذاكرة، وافتعاله مشكلات، وضربه إحدى قريباته.

وطالب الطفل بالتعهد بالتوبة عن فعلته، فيما كان الطفل يدافع عن نفسه، خائفاً وباكياً، نافياً ارتكابه أي مشكلة.

ومن جانبه استطاعت الشرطة الإماراتية الوصول لصاحب المقطع، وتم فتح التحقيق معه.