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  3. لتأديبه.. عربي يهدد طفلاً بصاعق كهربائي وينشر صوره بمواقع التواصل

لتأديبه.. عربي يهدد طفلاً بصاعق كهربائي وينشر صوره بمواقع التواصل

لتأديبه.. عربي يهدد طفلاً بصاعق كهربائي وينشر صوره بمواقع التواصل
أبوظبي(صدى):

تجرد شخص، مقيم بالإمارات، من إنسانيته، حيث أقدم على تخويف وإرهاب طفلا ،مهددًا إياه بصاعق كهربائي، بسبب تقصيره في المذاكرة.

وقام الشخص وهو من جنسية عربية، بتصوير الطفل ونشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر خلال المقطع وهو يوبخ الطفل بسبب تقصيره في المذاكرة، وافتعاله مشكلات، وضربه إحدى قريباته.

وطالب الطفل بالتعهد بالتوبة عن فعلته، فيما كان الطفل يدافع عن نفسه، خائفاً وباكياً، نافياً ارتكابه أي مشكلة.

ومن جانبه استطاعت الشرطة الإماراتية الوصول لصاحب المقطع، وتم فتح التحقيق معه.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21454 ] نشر منذ 57 دقيقة

طيب وين الفديو
هذا الاب مجرم بحق الطقل ويجب معاقبته بالعقاب الرادع

[ عدد التعليقات: 2667 ] نشر منذ 56 دقيقة

لك يوم يامن يستقوي على الضعفاء..

[ عدد التعليقات: 58948 ] نشر منذ 20 دقيقة

حسن التعامل واللين هو الأوفق والأكثر فعاليه ، وليس القسوه من تأدب ,,

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