بالصور.. ضبط منزلا شعبيا يخلط الرمل ونوى التمر لعلاج السحر

حمود العنزي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، أمس السبت، منزلا شعبيا يقوم ببيع عبوات يدعي أنها لعلاج السحر وبعض الأمراض.

وتبين أنه يتم خلط الرمل مع حبة البركة ،ونوى التمر، والعسل، وتتم تعبئته في عبوات لعلاج السحر والسموم والعمى وأمراض القلب و الكبد، داخل المنزل.

وتم ضبط المنزل بتعاون قوة المهمات والواجبات الخاصة و بلدية أحد ،مع الفرق الرقابية.