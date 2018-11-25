بالصور.. ضبط منزلا شعبيا يخلط الرمل ونوى التمر لعلاج السحر
ضبطت الفرق الرقابية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، أمس السبت، منزلا شعبيا يقوم ببيع عبوات يدعي أنها لعلاج السحر وبعض الأمراض.
وتبين أنه يتم خلط الرمل مع حبة البركة ،ونوى التمر، والعسل، وتتم تعبئته في عبوات لعلاج السحر والسموم والعمى وأمراض القلب و الكبد، داخل المنزل.
وتم ضبط المنزل بتعاون قوة المهمات والواجبات الخاصة و بلدية أحد ،مع الفرق الرقابية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2667 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وغاش ومتلاعب بصحة البشر،،
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21454 ] نشر منذ 20 دقيقة
هؤلاء النصابين يستحقون ضرب اعناقهم بحد السيف
لابد من استعمال القسوة مع هذا وامثاله النصابين والسحره
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5794 ] نشر منذ 18 دقيقة
حسبي الله على كل من اراد الاضرار بالمسلمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58948 ] نشر منذ 8 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, سينال العقاب الصارم بإذن الله ,,