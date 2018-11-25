بالفيديو.. الطفل راكان العنزي يلقي قصيدة عن حربنا اليوم على الحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

حل الطفل الشاعر راكان العنزي، الذي ألقى قصيدة ترحيبية بزيارة خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته للمنطقة الشمالية، ضيفًا ببرنامح ” ياهلا ” .

وأوضح الطفل أنه بدأ في إلقاء الشعر الذي يكتبه والده الشاعر عواد العنزي، في المرحلة الابتدائية، داخل مدرسته.

وأكد على أن والده هو مثله الأعلى في الشعر، معربا عن طموحه في أن يصبح مثل الشاعر خلف بن هذال.

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