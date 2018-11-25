بالفيديو.. الطفل راكان العنزي يلقي قصيدة عن حربنا اليوم على الحد الجنوبي
حل الطفل الشاعر راكان العنزي، الذي ألقى قصيدة ترحيبية بزيارة خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته للمنطقة الشمالية، ضيفًا ببرنامح ” ياهلا ” .
وأوضح الطفل أنه بدأ في إلقاء الشعر الذي يكتبه والده الشاعر عواد العنزي، في المرحلة الابتدائية، داخل مدرسته.
وأكد على أن والده هو مثله الأعلى في الشعر، معربا عن طموحه في أن يصبح مثل الشاعر خلف بن هذال.
شاهد أيضًا:
شاهد .. قصيدة الشبل راكان العنزي امام الملك سلمان وولي العهد
الطفل #راكان_العنزي يلقي قصيدة عن حربنا اليوم على #الحد_الجنوبي..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/loiiXt9twO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 24, 2018
اترك تعليقاً