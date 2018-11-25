بالفيديو.. بعد خلعها للحجاب.. بدرية أحمد توضح حقيقة تعاطيها للمواد المخدرة

نواف السالم(صدى):

بعدما أثارت جدلا واسعا بخلعها للحجاب، كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن حقيقة تعاطيها للمواد المخدرة .

وأوضحت بدرية أحمد، أنها تعاني من بعض الضغوط النفسية، وتخضع للعلاج لدى طبيب نفسي، مضيفة أنه يعالجها بالتنويم المغناطيسي وبعض الأدوية الأخرى.

وأكدت على عدم تعاطيها للمواد المخدرة خلال أزمتها النفسية.

وحول خلعها للحجاب، أشارت إلى أنها خلعته يوم خطوبتها، ورفضت إبداء أي أسباب لذلك.

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