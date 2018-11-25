بالفيديو.. خالد عبدالرحمن يخطف الأضواء في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية

أماني الغامدي(صدى):

استطاع الفنان خالد عبدالرحمن، أن يخطف الأضواء، من برنامج ” نجم السعودية ” ،في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية.

واحتفى الجمهور بالظهور الأول للفنان ،بعد وعكة صحية تخللها شائعة عن وفاته، قبل أن يظهر منذ أيام ويطمئن جمهوره بأنه استرد عافيته.

وبسؤاله عمن وقف بجانبه أثناء الوعكة الصحية، أجاب عبدالرحمن قائلا : ” أصدقائي، وجمهوري ” .

وتصدر وسم ” خالد عبدالرحمن في نجم السعودية ” قائمة الترند بموقع ” تويتر ” ،ليعكس جماهيرية النجم رغم ظهوره القليل في الوسط الفني والإعلامي.