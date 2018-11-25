بعد الاعتداء على حافلة البوكا.. تأجيل إنطلاق المباراة أمام ريفر بليت 60 دقيقة

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن تأجيل موعد إنطلاق مباراة ريفربليت ضد بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة ساعة واحدة.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الأحد، بعد واقعة اعتداء جماهير الريفر على حافلة فريق البوكا.

وكانت جماهير ريفربليت قد اعتدت على حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب ” المونيمونتال “، وتعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.