بالفيديو.. الاتحاد يكشف عن التميمة الخاصة بمباراة الديربي

نواف السالم(صدى):

كشفت إدارة نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن التميمة الخاصة بالنادي، والتي ستطلق غدًا رسميًا في مباراة الديربي.

وأوضح ” مقطع فيديو ” ، نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، الشكل الجديد للتميمة نادي الاتحاد والمتمثلة في ” نمر ” يرتدي زي لاعبو الفريق ” التي شيرت بلونيه الأصفر والأسود ” ، والشورت ” الأبيض ” .