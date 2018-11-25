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بالفيديو.. الاتحاد يكشف عن التميمة الخاصة بمباراة الديربي

بالفيديو.. الاتحاد يكشف عن التميمة الخاصة بمباراة الديربي
نواف السالم(صدى):

كشفت إدارة نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن التميمة الخاصة بالنادي، والتي ستطلق غدًا رسميًا في مباراة الديربي.

وأوضح ” مقطع فيديو ” ، نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، الشكل الجديد للتميمة نادي الاتحاد والمتمثلة في ” نمر ” يرتدي زي لاعبو الفريق ” التي شيرت بلونيه الأصفر والأسود ” ، والشورت ” الأبيض ” .


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