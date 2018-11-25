بالفيديو.. الاتحاد يكشف عن التميمة الخاصة بمباراة الديربي
كشفت إدارة نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن التميمة الخاصة بالنادي، والتي ستطلق غدًا رسميًا في مباراة الديربي.
وأوضح ” مقطع فيديو ” ، نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، الشكل الجديد للتميمة نادي الاتحاد والمتمثلة في ” نمر ” يرتدي زي لاعبو الفريق ” التي شيرت بلونيه الأصفر والأسود ” ، والشورت ” الأبيض ” .
يطلق نادي #الاتحاد تميمة النادي رسمياً غداً في مباراة الديربي
#من_اجل_الاتحاد pic.twitter.com/IEuITKXhN4
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 24, 2018
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